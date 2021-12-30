Koronavirüs salgınında vakalar artıkça aileler “Okullar kapanacak mı?” sorusunun cevabını daha sık araştırmaya başladı. Peki, uzaktan eğitim başlayacak mı?

İlkokullar uzaktan eğitime başlayacak mı? İlkokullar ocak ayında uzaktan eğitime geçecek mi?

Koronavirüs salgınında omicron varyantının etkisiyle vaka sayıları yükselişe geçti. 31 Aralık’ta vaka sayısı 39 bini aştı. Vaka tablosunun açıklanmasıyla birlikte pek çok kişi okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor” paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı açıklamada “Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimdilik uzaktan eğitimle ilgili bir karar bulunmuyor. Konu hakkında açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.