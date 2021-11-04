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Dünya İlkokulda skandal! Erkek öğrencilere 'etek giyin' talimatı
Dünya

İlkokulda skandal! Erkek öğrencilere 'etek giyin' talimatı

İskoçya'da 'cinsiyetsizlik' propagandası yapan bir ilkokul, erkek öğrenci ve öğretmenlere 'Perşembe günü derslere etekle gelin' mesajı gönderdi. Eşitlik adı altında eşcinselliğin teşvik edildiği karara ailelerden tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 16:58:00 -
İlkokulda skandal! Erkek öğrencilere 'etek giyin' talimatı

Avrupa'da artan 'biyolojik cinsiyet' düşmanlığı ve çocuklara yönelik cinsiyetsizlik propagandası dalga dalga yayılıyor. Son skandalın adresi, İskoçya'daki bir ilkokul oldu. Okul, sözde cinsiyet klişelerini yıkmak ve eşitliği teşvik etmek için erkek öğrenci ve öğretmenlere 'Perşembe günü derslere etekle gelin' mesajı gönderdi. Bazı aileler ve sosyal medya kullanıcıları, karara tepki gösterirken, ülkedeki LGBT oluşumu okulu tebrik etti.

Cinsiyetsizlik propagandası yapılıyor

Batı'da 'toplumsal cinsiyete dayalı dili ortadan kaldırmak' için büyüyen kampanya, insan doğasını altüst etmeye çalışıyor. Çocuklar, 'biyolojik cinsiyetin var olmadığı' yönündeki propagandayla hedef alınırken, ilerleme kisvesi altında eşcinsellik ya da cinsiyetsizlik teşvik ediliyor.

Bu çalışmaların akla durgunluk veren örneklerinden sonuncusu, İskoçya'daki bir ilkokulda yaşandı.

Edinburgh'daki Castleview İlkokulu'ndan ebeveynlere gönderilen bir e-postada, İspanya'daki benzer bir kampanyaya atıfta bulunularak, 'giysilerin cinsiyeti yoktur' kampanyası kapsamında, Perşembe günü erkek öğrenciler ve öğretmenlerin okula etekle gelmesi çağrısında bulunuldu.

Okul etek vermeyi de teklif etti

Okul, öğrencilerin ve öğretmenlerin kampanyaya katılmasını isterken e-postada, evde uygun giyecek bir şeyi olmayanlara etek vermeyi teklif ettiğini söyledi. Ayrıca akla ziyan bir şekilde erkek öğrencilerin bu konuda istekli olduğu ve İspanya'daki öğrencilerle gurur duyduğu belirtildi.

Cinsiyet çizgisini bulanıklaştıran dayatmaları, 'eşitlik' maskesiyle süsleyen okul, her yıl 4 Kasım gününü 'Etek Giyme Günü' ilan ettiklerini duyurdu.

Aileler tepki gösterdi

Daily Mail'de yer alan habere göre, Castleview'de çocuğu olan bazı aileler, "Çocukların çocuk olmasına izin verin" diyerek, e-postayı gönderen okula tepki gösterdi.

İskoçya'nın önemli geleneksel sembollerinden olan ve erkeklerin kullandığı 'Kilt' adı verilen etekler günlük hayatta kullanılmıyor.

Kaynak: Star

 

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