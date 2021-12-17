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Gündem İlkokulda sapık öğretmen şoku!
Gündem

İlkokulda sapık öğretmen şoku!

Samsun'da 9 öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni Yüksel Ö. tutuklandı. Söz konusu öğretmene, 2016'da bir başka okulda görevliyken öğrencilerini taciz ettiği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası verildiği, Yargıtay’a itiraz nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 16:04:00 -
İlkokulda sapık öğretmen şoku!

Samsun'da 9 öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni Yüksel Ö. tutuklandı. 

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu’na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Ö., 9 öğrencisine cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö., ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yüksel Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüksel Ö.’nün 2016 yılında Canik ilçesinde bir başka okulda görevliyken öğrencilerine yönelik taciz suçlamasıyla gözaltına alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Yüksel’e tutuksuz yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası verildiği, Yargıtay’a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Yüksel’e, 2010 yılında da bir lise öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

 

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Yorumlar

fatih kırtay

memlekette keşke Şaban'ın filmi kadar olsa dedirten saçma sapan bir hukuk sistemi var işte
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bi adam

şeffaf eğitim sistemi devreye girsin sınıflarda kamera olsun en az 30 gün kayıt alsın hem öğrenci hem öğretmen için farklındalık oluşturabilir
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