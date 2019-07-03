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İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak çocuğum hangi okula gidecek 2019-2020 MEB e okul

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03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:12
İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak çocuğum hangi okula gidecek 2019-2020 MEB e okul

Çocuğum hangi okula gidecek? diye soran veliler internet üzerinden ilköğretim ve ortaöğretim okul kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. TBMM'ye sunulan, bazı kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzendi. 2019-2020 ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte çocuğum hangi okula gidecek?

İlk defa eğitim öğretim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula başlayacak" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

30 Eylül itibariyle;

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 66 ila 68 aylık arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu (69 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 69 ila 71 aylık arasındakiler 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 72 ay ve üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:12
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