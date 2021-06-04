  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Macron'dan ilginç açıklama: Erken seçim
İngiltere'de günlük vaka sayısı Mart ayından bu yana ilk kez 6 bini aştı
İki ülke arasındaki baraj gerilimi tırmanıyor: Savaş sebebi!
Irak’ta göçmen kampında korkutan yangın
Eğitim İlkokul-ortaokul-lisede devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?
Eğitim

İlkokul-ortaokul-lisede devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?

İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme nasıl olacak? Geride bırakılan eğitim yılında salgın nedeniyle sınıfta kalma kaldırılmıştı. Yüz yüze eğitime geçişle birlikte bu yıl sınıfta kalma var mı sorusu yeniden gündeme geldi. Peki, bu yıl ilkokul-ortaokul-lisede devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-04 23:13:00 -
İlkokul-ortaokul-lisede devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?

Bu yıl sınıfta kalma var mı, ilkokul-ortaokul-lisede sınıfta kalınır mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? MEB sınıfta kalma açıklaması..

İlkokul-ortaokul-lisede devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak. İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak. Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.

Karneler ne zaman verilecek?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay