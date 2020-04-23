İlkokul öğrencisi, Belediye Başkanının makamını "video konferans" yöntemiyle devraldı

KONYA (AA) - Koya'nın merkez Meram ilçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, video konferans yöntemiyle 4. Sınıf öğrencisine devretti.

Temsili devir teslim töreni, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirildi.



Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 10 yaşındaki Mehmet Şükriye Sert İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi İlyas Eymen Arı, video konferans yöntemiyle temsili olarak Kavuş'un koltuğunu devraldı.

Başkan Kavuş, bir asrı deviren bu bayramı tüm olumsuzluklara rağmen büyük sevinç ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Arı ile uzaktan eğitim hakkında bir süre sohbet eden Kavuş, "Aramızda mesafeler olsa da devam eden bir geleneği aksatmadan yaşatmak amacıyla bu yılki devir teslim törenini video konferansla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Arı ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, İstiklal Savaşı ile bir büyük destan daha yazmış, büyük bir mücadele ortaya koyarak devletimizin temellerini atmıştır. 23 Nisan 1920 günü açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi tam bağımsızlık arzumuzu ve idealimizi tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu bayramı 100. yılında da tüm olumsuzluklara rağmen artan bir coşkuyla kutluyor olmak milletimizin büyüklüğünün ve devletimizin ne denli sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin en büyük işaretidir."

Başkan Kavuş'un konuşmasının ardından koltuğu devralan Arı, Meram Belediyesi'nin çalışmaları hakkında belediye başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Arı, koronavirüsle mücadele ve salgın sonrası planlamalar hakkında da sorular sorup talimatlar verdi.