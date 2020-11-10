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Eğitim İlkokul öğrencilerine kaynak desteği
Eğitim

İlkokul öğrencilerine kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul öğrencilerine yönelik 3 bin 500 sorudan oluşan kaynak destek paketi “http://odsgm.meb.gov.tr/” internet adresinde yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:35:00 -
İlkokul öğrencilerine kaynak desteği

2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayan çalışma soruları hazırlandı. Kaynak desteği 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1115 ve 4. sınıflar için 1600 çalışma sorusu içeriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı. Bakan Selçuk, “İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş olduk. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.

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