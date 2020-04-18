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Aktüel

İlkokul öğrencilerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel klip

2020-04-18 21:51:03 -
İlkokul öğrencilerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel klip

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında evlerinde çektikleri kısa videolarla 23 Nisan klibi hazırladı.

Bitez Gülümser-Mehmet Danacı İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni Elif Balcı, öğrencileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel proje hazırladı.

Proje kapsamında öğrenciler, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne özel marşı evlerinde cep telefonlarıyla kısa video halinde çekti.

Öğrencilerin üzerinde "Kemal Atatürk" yazılı tişörtleri ve ellerinde Türk bayraklarıyla hazırladığı klip, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

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