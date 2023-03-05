İlkesizlikte ısrar ederseniz böyle olur! Adayınızı kendi elinizle paçavraya çevirdiniz Temel bey

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında toplanan altılı masanın dağılmasına dikkat çeken Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP'li Kılıçdaroğlu yerine açıklama yapmasına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Altılı masanın ilke diye bir derdi yoktu. Bir arada hareket etme iradelerinin arkasında; hak, adalet kavramları yoktu.

Kirli bir ittifak kurmuşlardı.

Erdoğan düşmanlığında birleşmişlerdi.

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Başka türlü Erdoğan’ı deviremeyeceklerini bildikleri için, “Bir ihtimal” diyerek birbirine benzemeyenler bir araya gelmişler, “Başka türlü zaten iktidar olma ihtimalimiz yok ki” demişlerdi.

Kendi söylemlerine, kendileri de inanmıyorlardı. “Hak, adalet” diyorlar ama perdenin arkasına geçince, birbirlerinin kuyularını kazıyorlardı.

İşte böyle bir süreçte, Temel Karamollaoğlu’na yöneltilen “Adayınızı niye açıklamıyorsunuz” sorusu şöyle cevaplandırılıyordu: “Seçimden uzun süre önce adayımızı açıklarsak paçavraya çevirirler.”

İnsan en çok kendisini güvende hissettiği, tedbir aldığını düşündüğü yerden vurulurmuş.

Çekindiğiniz yer, adayınızın paçavraya çevrilmesi idi.

Daha açıklanmadan paçavraya çevrildi.

Hem de rakipleriniz tarafından değil, kendi ittifak üyeleriniz tarafından.

Biri diğerine “Bizi kıskaca alıyorlar” diyor.

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