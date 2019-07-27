İlker Hüseyin Çarıkçı kimdir? Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Bütün akademik unvanlarını SDÜ’de alan İlker Hüseyin Çarıkçı, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulundu. YÖK bünyesinde Başkan Danışmanı ve Bologna Uzmanı olarak çalıştı. Peki lker Hüseyin Çarıkçı kimdir? lker Hüseyin Çarıkçı nereli ve kaç yaşında? lker Hüseyin Çarıkçı hangi görevlerde bulundu?

lker Hüseyin Çarıkçı kimdir?

1970 Isparta doğumludur. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi’nde Örgütsel Davranış alanında yaptı. İş-aile dengesi, motivasyon, iletişim ve yönetim konularında araştırmaları bulunmakta ve bu konularda ders ve seminerler vermektedir. Üniversiteden mezun olduğu 1993 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

Bütün akademik unvanlarını SDÜ’de aldı. Dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulundu. YÖK bünyesinde Başkan Danışmanı ve Bologna Uzmanı olarak çalıştı. Altıncı Çerçeve, Comenius, Ulusal Ajans, BAP projelerinde yer aldı. Evli ve iki kız babasıdır. 14 Mayıs 2015 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.