0553 313 94 23

İlker Hüseyin Çarıkçı kimdir? Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Bütün akademik unvanlarını SDÜ’de alan İlker Hüseyin Çarıkçı, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulundu. YÖK bünyesinde Başkan Danışmanı ve Bologna Uzmanı olarak çalıştı. Peki lker Hüseyin Çarıkçı kimdir? lker Hüseyin Çarıkçı nereli ve kaç yaşında? lker Hüseyin Çarıkçı hangi görevlerde bulundu?

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:48
İlker Hüseyin Çarıkçı kimdir? Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Bütün akademik unvanlarını SDÜ’de alan İlker Hüseyin Çarıkçı, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulundu. YÖK bünyesinde Başkan Danışmanı ve Bologna Uzmanı olarak çalıştı. Peki lker Hüseyin Çarıkçı kimdir? lker Hüseyin Çarıkçı nereli ve kaç yaşında? lker Hüseyin Çarıkçı hangi görevlerde bulundu?

lker Hüseyin Çarıkçı kimdir?

1970 Isparta doğumludur. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi’nde Örgütsel Davranış alanında yaptı. İş-aile dengesi, motivasyon, iletişim ve yönetim konularında araştırmaları bulunmakta ve bu konularda ders ve seminerler vermektedir. Üniversiteden mezun olduğu 1993 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

Bütün akademik unvanlarını SDÜ’de aldı. Dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulundu. YÖK bünyesinde Başkan Danışmanı ve Bologna Uzmanı olarak çalıştı. Altıncı Çerçeve, Comenius, Ulusal Ajans, BAP projelerinde yer aldı. Evli ve iki kız babasıdır. 14 Mayıs 2015 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:48
  1. Isparta
  2. İlker Hüseyin Çarıkçı kimdir?
  3. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı mı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 72 oldu."
    1. MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk..
    2. Eski belediye başkanını vurmuştu…..
    3. Yılmaz Can kimdir? Giresun..
    4. Eski bakan Işılay Saygın hayatını..
    5. Milli Savunma Bakanlığı: 72 terörist..
    6. İlker Hüseyin Çarıkçı kimdir? Süleyman..
    7. Associated Press servis etti... Avrupa..
    8. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    9. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörü..
    10. Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem..
    11. Ahmet Ataç Manisa Celal Bayar..
    12. Kara yollarında durum
    13. Mahmut Ak kimdir nerelidir? İstanbul..
    14. Minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı
    15. MHP Edremit ilçe başkanı Ahmet Kabaklı..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11..
    17. Ahlak polisinden masaj salonlarına..
    18. Eski belediye başkanını vurmuştu…..
    19. Hastaneye gidince anlaşıldı… 85 yıldır..
    20. Acı biber tüketimi demans (bunama)..
    21. Kağıthane’de freni boşalan halk..
    22. Çiftçiler mısır tarlasına ekti…..
    23. Çetin Akdeniz ve ekibi mest etti
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye..
    25. Genç yüzücüler kıyasıya yarıştı
    26. Eski Bakan Güney ve Milletvekili..
    27. Şölenlerin 5. gününde Karadeniz..
    28. Kurban Bayramı için geri sayım…..
    29. Dedektörle arazide 2 kilo ham altın..
    30. İstanbul’da ilk kurbanlıklar satış..
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz