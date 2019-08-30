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İlker Başbuğ'dan Osmanlı'ya skandal 'işgalci' iftirası! "Atatürk, Yunan ordusu ile 'işbirlikçi' Halife ordusunu da yendi"

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Birinci Dünya Savaşı sonra işgal edilerek ordusu terhis edilmiş Osmanlı'nın Yunan ordusu ile birlikte işgal ettiğini söyleyerek skandala imza attı. Nuh Albayrak ise İlker Başbuğ'a ""Osmanlı Ordusu, Yunan Ordusu ile birlikte Bursa’yı işgal etti” demek çok çirkin ve ucuz bir iftiradır." tepkisini gösterdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 18:34
İlker Başbuğ'dan Osmanlı'ya skandal 'işgalci' iftirası! "Atatürk, Yunan ordusu ile 'işbirlikçi' Halife ordusunu da yendi"

 yeniakit.com.tr 

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Osmanlı Devleti ve Hilafet'i iftiralarla hedef aldı. Sözcü paçavrasından Osmanlı ve İslam karşıtlığıyla bilinenUğur Dündar'a röportaj veren İlker Başbuğ, Osmanlı düşmanlığını gözler önüne sererek Bursa'nın işgalini iftiralarla Osmanlı Devleti'ne bağladı.

'Osmanlı ordusu Yunan ile birlikte işgal etti' iftirası!

Yunan ordusu ile birlikte, Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal güçleri tarafından terhis edilen Osmanlı ordularının Bursa'yı işgal ettiği hezeyanını savunan İlker Başbuğ, "Bursa yalnız Yunan ordusu tarafından değil, Hilafet ordusunun da iş birliği ile düşmanlarca işgal edilmiş­tir." dedi.

Başbuğ, M. Kemal'in Yunan ordusu ve 'işbirlikçi' diye tanımladığı Osmanlı ordusunu da Bursa'da yendiği iftirasını savundu.

"Cehalet mi, ihanet mi?"

İsmet İnönü'nün eşini Venizelos'un koluna takmasını görmezden gelen İlker Başbuğ'a vatandaşlar sosyal medyada sert tepki gösterdi. Gazeteci yazar Nuh Albayrak da tepki gösterenlerin arasında yer alırken " "Osmanlı Ordusu, Yunan Ordusu ile birlikte Bursa’yı işgal etti” demek çok çirkin ve ucuz bir iftiradır. Bunu, bir zamanlar ordumuzu teslim ettiğimiz kişinin söylemesi daha vahimdir. Cehalet mi yoksa ihanet mi diyeceğiz bilmiyorum. Vah bu memleketin haline..." ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:34
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