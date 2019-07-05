İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...

Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'a konuk olduğu programda S-400'lerin stratejik ve askeri önemini çarpıcı bir örnekle anlattı.

S-400'lerin artık satın alındığını ve Türkiye'ye geleceğini ifade eden Başbuğ, "artık bu işten dönüş olmaz, bu mümkün değil" dedi.

Başbuğ, S-400'lerin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"S-400 hakikaten stratejik bir savunma silahıdır. Size çok büyük bir avantaj ve üstünlük sağlıyor. Örneğin bu sistemi götürdünüz Güney'de bir yere koydunuz. Bütün Suriye'yi, Irak'ı, Doğu Akdeniz'i, Kıbrıs'ı kapatıyorsunuz. Yani orada uçak uçamaz. Kimsenin uçağı uçamaz. Hele bir de 'ben burada uçuşa yasak bölge ilan ediyorum' derseniz bayağı bir o bölgeyi kontrol altına alıyorsunuz. Batı'da bir yere koyun, bütün Ege'yi, Doğu Akdeniz'i her tarafı kontrol altına alıyorsunuz. Yani size büyük, müthiş bir güç veren bir sistemden bahsediyoruz. Onu unutmamamız lazım. Bu S-400'ler hakikaten stratejik bir bölge hava savunma sistemidir."