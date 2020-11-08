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Gündem İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Başbuğ'dan mahkemeyi etkileyecek skandal bir destek geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:05:00 - 2020-11-08 19:08:10
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

 yeniakit.com.tr 

Devletin sırlarını ortaya çıkarması nedeniyle askeri casusluk suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, MİT mensubunu alenen basın üzerinden ifşa etmesi nedeniyle gözaltına alınmasının ardından Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'dan skandal bir mektupla destek geldi.

Başbuğ'a göre Devlet sırlarının sızdırılması 'suç' değilmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün elinden kurtarıldığını unutan İlker Başbuğ, mektubunda 2012 yılında FETÖ tarafından tutuklandığını hatırlarken TSK'dan devlet sırlarını sızıdran Müyesser Yıldız'ın o günkü gibi 'suçsuz' olduğunu ima etti.

Mahkemeyi yönlendirme girişimi

Mektubunda asker olduğu hatırlatan ancak bir TSK mensubunun devlet sırlarını sızdırılmasında herhangi bir suç unsuru görmeyen İlker Başbuğ'un yarın (9 Kasım) görülecek mahkeme öncesi böyle bir mektupla mahkemeyi yönlendirmeye çalışması dikkat çekti. 

Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve devlet sırlarını sızdırdığı iddia edilen astsubay Erdal Baran’ın yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Kasım Pazartesi saat 09.30’da 26. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İşte o mektup:

Sevgili Müyesser,

2012 yılının başlarında ikimiz de Silivri Cezaevi'nde tutukluyduk

Nisan ayında size bir mektup yazmıştım. Mektupta üzerinde durduğum bazı önemli noktalar şöyleydi:

"Silivri'ye geleli neredeyse 25 ay oldu. Sizin, yaklaşık 9 aydır bir koğuşta yalnız başınıza kalmanızın ne kadar zor olduğunu bugün çok iyi anlayabiliyorum.

Elbette asıl isteğimiz, sizin de en kısa zamanda tahliye olmanızdır. Bizler asker olarak zor şartlar altında yaşamaya daha hazırlıklıyız. Buna rağmen içinde bulunan şartlardan hiç etkilenilmediğini söylemek de mümkün değil.

Haksız yere suçlanarak tutuklanmak kabul edilebilecek bir durum değil.

Ancak her şeyden önce insanların kendi kendilerine vereceği vicdan muhasebesi önemlidir. Eğer, burada içiniz rahat ise zor günlerin elbette bir gün sona ereceginden emin olabilirsiniz."

Sevgili Müyesser,

Bu mektubu yazdığım gün, sekiz yıl sonra sizin tekrar tutuklanarak cezaevine konulacağınızı ve size bir mektup daha yazma durumunda kalacağımı hiç düşünemezdim.

Ancak, hayat maalesef beklenmedik acılarla da dolu.

Bugün, sekiz yıl sonra size söyleyeceklerim. 2012'de size göndediğim mektuptaki düşüncelerimin sadece bir tekrarı olacak.

Sizin, bugün de bir suç işlemediğinize inanıyorum.

Umarım, en kısa zamanda aramızda olursun.

Sevgilerimle

 

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Yorumlar

emekli nemur otesinde kim bunlar? milletten sakladiklari ne var

.......
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yüksel

bu zerzevat kripto fetöcü değilse ben de eşşeğim.. bu kadar iddialıyım..
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