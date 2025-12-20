İLKEM Eğitim Merkezi’nde yetişen 38 hafız icazet alıyor

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) indirilen Kur’an-ı Kerim’i hafızalarında muhafaza eden ve onu gelecek nesillere aktarma şerefine nail olan 38 hafız, icazet merasimiyle hafızlıklarını tamamlıyor. İLKSEÇ Vakfı kuruluşu olan İLKEM Eğitim Merkezi bünyesinde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından icazet almaya hak kazandı. Alanında uzman eğitimciler eşliğinde sürdürülen programda öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun şekilde ezberlemenin yanı sıra ahlak, edep ve ilimle de donatıldı.



Hafızlık süreci boyunca yoğun bir disiplinle çalışan öğrenciler, hocalarının rehberliğinde Kur’an-ı Kerim’i baştan sona hıfzetti. Eğitim sürecinde ailelerin desteği ve vakıf yönetiminin katkıları da önemli rol oynadı.

İCAZET MERASİMİ YARIN ATAKENT’TE

Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için düzenlenecek icazet merasimi, yarın Atakent Hacı Ömer Çetinsay Camii’nde gerçekleştirilecek. Saat 10.00 ile 13.00 arasında yapılacak programda Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve icazet takdimi yer alacak. Yetkililer, bu anlamlı programa tüm vatandaşların davetli olduğunu belirterek, Kur’an hizmetinin geleceğe taşınmasında hafızların üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekti.