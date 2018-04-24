İlkbaharda cilt bakımı nasıl olmalı?

Kış aylarından bahar aylarına geçerken cilt her zamankinden daha fazla etkilenir. Havanın sertliğinden etkilenen cildiniz kurur, yorgun ve mat bir görüntü kazanır. Sizler için soğuk mevsimden sonra ısınan havalara cildiniz adapte edecek bakım rutinini araştırdık.

Kış aylarından sonra cilt bakımı nasıl yapılmalı, cildinizi bahara nasıl hazırlamalısınız? İşte cevabı:

1- DERİNLEMESİNE TEMİZLEYİN

Rüzgarların etkisiyle yoğunlaşan hava kirliliği gözeneklerin tıkar. Tıkanan gözenekler cildi eskitir ve akne oluşmasına sebep olur. Derinlemesine temizlik yapabilecek bir cilt bakım ürünü ile cildinizi kıştan kalma kalıntılardan arındırın.

2- KURUYAN CİLTTEN VE RENK EŞİTSİZLİĞİNDEN KURTULUN

Soğuk havaların etkisiyle kuruyan,renk tonu eşit olmayan cildiniz için nazikçe cildinizi tazeleyecek bir ürünle temizleyin. Bu ürünler cildinizi yormadan ve hassasiyet kazandırmadan kuruyan deriden sizi kurtaracak ve renk eşitsizliğini çözecektir.

3- GÜNEŞ LEKELERİNE KARŞI ERKEN ÖNLEM ALIN

Cilt lekesi gibi şikayetleriniz varsa onlardan kurtulmak için en ideal mevsimdeyiz. Güneş ışıklarının etkisiyle daha fazla çoğalacak olan cilt lekelerine karşı önlem almak için cilt rengi eşitleyici serum ya da glikolik asitli peeling ürünleri tercih edebilirsiniz.

4- CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Soğuk havalarda matlaşan cildinizi suya doyuracak nem ve vitaminler kullanarak cildinizi nemlendirin ve oluşan mat görünümün önüne geçin.

5- BAKIM ÜRÜNLERİNİZİ YENİLEYİN

Kış aylarında cildiniz için kullandığınız yoğun etkili bakım ürünlerinizi, bahar aylarında hafif formüllü nemlendiriciler ile değiştirin. Kullanacağınız kremleri SBF formüllü tercih ederek güneşe karşı cildinizi koruyabilirsiniz.

yasemin.com'un haberine göre...