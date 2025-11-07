İlkay Gündoğan’dan derbide sahada olacak!
Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan İlkay Gündoğan, milli aradan sonra sahalara dönüyor. Tecrübeli yıldızın Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de oynaması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi antrenmanda sakatlanan ve 3 maçtır formasından uzak kalan İlkay Gündoğan’ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.
MİLLİ ARAYA KADAR DİNLENDİRİLECEK
Sakatlığının ardından saha çalışmalarına başlayan ve tedbir amacıyla son haftalarda kadroya alınmayan yıldız futbolcu, milli araya kadar dinlendirilecek.
HEDEF DERBİ
Galatasaray teknik heyeti, 35 yaşındaki oyuncunun 22 Kasım’da oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya dahil edilmesini planlıyor. Gündoğan’ın, bu karşılaşmanın ardından bir hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.