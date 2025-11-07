  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin Ateşkes Planı Sudan’da Tutacak mı? RSF Kabul Etti, Ordu Sessizliğini Koruyor!

TFF'de bahis istifası! 45 isim görevinden ayrıldı

‘FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk’ iddiasına Çelik’ten yalanlama geldi

Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi

Suriye'ye 7 milyar dolarlık dev yatırım! Türkiye devrede: Katar'dan UCC ve ABD'den imza

Mısır ile Katar'dan milyar dolarlık dev anlaşma

AK Parti'li Açıkkapı’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Kültürünü kaybeden kimliğini de kaybeder! Bu tuhaflıklar bizi üzüyor

Gürsel Tekin’den yeni hamle! CHP’nin banka hesaplarına erişim izni almak için mahkemeye başvurdu

İsrail, Lübnan'ın vurdu!

MİT, istihbarat uzmanları arıyor! 35 yaşını aşmamış, üniversite mezunu, yabancı dil bilen...
Spor İlkay Gündoğan’dan derbide sahada olacak!
Spor

İlkay Gündoğan’dan derbide sahada olacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İlkay Gündoğan’dan derbide sahada olacak!

İlkay Gündoğan, milli aradan sonra sahalara dönüyor. Tecrübeli yıldızın Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de oynaması bekleniyor.

Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan İlkay Gündoğan, milli aradan sonra sahalara dönüyor. Tecrübeli yıldızın Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de oynaması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi antrenmanda sakatlanan ve 3 maçtır formasından uzak kalan İlkay Gündoğan’ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

MİLLİ ARAYA KADAR DİNLENDİRİLECEK

Sakatlığının ardından saha çalışmalarına başlayan ve tedbir amacıyla son haftalarda kadroya alınmayan yıldız futbolcu, milli araya kadar dinlendirilecek.

HEDEF DERBİ

Galatasaray teknik heyeti, 35 yaşındaki oyuncunun 22 Kasım’da oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya dahil edilmesini planlıyor. Gündoğan’ın, bu karşılaşmanın ardından bir hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga Galatasaray maçı sonrası konuştu
Ajax Teknik Direktörü John Heitinga Galatasaray maçı sonrası konuştu

Spor

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga Galatasaray maçı sonrası konuştu

Muslera'dan Galatasaray mesajı: Gurur duyuyorum
Muslera'dan Galatasaray mesajı: Gurur duyuyorum

Spor

Muslera'dan Galatasaray mesajı: Gurur duyuyorum

Avrupa Fatihi Galatasaray Ajax'ı devirdi, devasa parayı kasasına koydu!
Avrupa Fatihi Galatasaray Ajax'ı devirdi, devasa parayı kasasına koydu!

Spor

Avrupa Fatihi Galatasaray Ajax'ı devirdi, devasa parayı kasasına koydu!

Kara listeye alındı! Galatasaray’ın eski yöneticisine Bakanlıktan yasak
Kara listeye alındı! Galatasaray’ın eski yöneticisine Bakanlıktan yasak

Ekonomi

Kara listeye alındı! Galatasaray’ın eski yöneticisine Bakanlıktan yasak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23