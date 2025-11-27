Rutte: Tehlike kapıda! Rusya durmayacak, Avrupa hazırlıklı olmalı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İspanya basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da bir barış anlaşması imzalansa bile Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Rutte, Rusya'nın tarihi yeniden yazma yanılgısı uğruna insan feda etmeye razı olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya çağırdı.

RUSYA, AVRUPA İÇİN BİR TEHDİT

Rutte, İspanya basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini belirtti. Rutte, “Bir Rus devlet başkanı, tarihi yeniden yazma yanılgısı uğruna bir milyon insanını feda etmeye razıysa hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle savunmamıza çok daha fazla para harcamalıyız. Bir barış planı, Rusya'nın Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olduğu değerlendirmesini değiştirmez. Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecine katkılarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Rutte, “O, Gazze de dahil olmak üzere çatışmaları aktif olarak çözüyor. Avrupalı liderlerle 100'den fazla görüşme yaptık, ancak nihayetinde Gazze'de, Katar, İsrail ve Filistinlilerle yaşanan çıkmazı çözen ABD Başkanı oldu. Başkan Trump'ın liderliğinden gerçekten memnunum. Onu tamamen destekliyorum” diye konuştu.