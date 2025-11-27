13 ilde kar Alarmı: Soğuk dalga pazartesi çöküyor

Meteoroloji Pazartesi günü için uyarılarını güncelledi. 13 ile kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

BATIDA KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin verilerine göre, bugün ve yarın batı kesimlerinde hareketli bir hava durumu gözlenecek. Marmara ve Ege bölgelerinde güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak kuvvetli rüzgarla birlikte, kıyı Ege ve Marmara'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

YAĞMUR VAR MI?

Hafta sonu itibarıyla (29-30 Kasım) batıdan gelen yağışlı sistemin etki alanını genişleterek İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine yayılması öngörülüyor. Pazar günü ise yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.

13 İLDE KAR BEKLENİYOR

Tahmin haritalarına göre, 1 Aralık Pazartesi günü soğuk hava dalgası Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini hissettirecek. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars Ardahan, Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor.

HAFTA BAŞINDA HEM SOĞUK HEM KAR VAR

Yağışlı sistemin 2 Aralık Salı gününden itibaren yurdu terk etmesi, ancak hava sıcaklıklarının düşüş eğilimini koruyarak hafta ortasında (3 Aralık Çarşamba) mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri, batı kesimlerdeki kuvvetli rüzgar ve doğu bölgelerinde beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.