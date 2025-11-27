Savunma çılgınlığı! Barış diye diye silahlandılar

Diğer taraftan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek günlerde ordu için gönüllülüğe dayalı yeni bir uygulama açıklaması bekleniyor. Henüz detayları netlik kazanmayan uygulama kapsamında öngörülen farklı senaryolarda, 2030'a kadar 10 bin, 2035'e kadar ise 50 bin gencin orduya gönüllü olarak katılması hedefleniyor. İspanya ise 2014–2024 yılları arasında savunma bütçesini yaklaşık iki katına çıkarırken, askeri kapasiteyi "modernize etmek" için yeni bir yatırım kredisine onay verdi. NATO içerisinde savunma harcamalarına en büyük yatırım yapan ülkelerin başında yer alan Polonya'nın savunma harcamaları, 2022’de GSYH’nin yaklaşık yüzde 2,2 düzeyindeyken, 2024’e kadar bu oran yüzde 4,1'e yükseldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, 500 bin kişilik bir orduya ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "her yetişkin erkeğin" savaş durumunda eğitim alması gerektiğini vurguladı. Polonya 2024'ün başında ise 18-35 yaş arası gönüllüler için "Orduyla Tatil (Vacation with the Army)" isimli 27 günlük bir askeri eğitim programı başlattı. NATO üyesi olmayan AB ülkesi Avusturya ise son yıllarda önemli ölçüde arttırdığı savunma bütçesiyle ordunun “savaş zamanına uygun” hale getirilmesini hedefliyor. Avusturya "Askerlik Komisyonu", yıl sonuna kadar hükümete bu konuda yapılabilecek reformlar için önerilerini sunacak. Öneriler arasında 6 aylık zorunlu askerlik süresinin 8-12 aya çıkarılması, kadınların da zorunlu askerlik hizmetine çağırılması ve askeri tatbikatların geliştirilmesi gibi önemli adımların yer aldığı ifade ediliyor. Çekya'da ise Savunma Bakanlığı, 2026'da 2 bin 250 yeni asker almayı planladığını açıkladı. Bunun, profesyonel orduya geçişinden bu yana Çekya'da kaydedilen en yüksek alımlardan biri olacağı belirtiliyor. Letonya'da ise 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu askerlik uygulaması tekrar başlatılırken, 2027'ye kadar gönüllü olarak çağırılan kadınların zorunlu hizmete dahil edilmesi tartışmaları yürütülüyor. Halihazırda yaklaşık 8 bin asker sayısının 2027'de 31 bine çıkarılması hedefleniyor.