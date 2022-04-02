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Spor İlkay Gündoğan, Premier Lig tarihine geçti
Spor

İlkay Gündoğan, Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig'in 31. haftasında Burnley'i 2-0 mağlup eden Manchester City'de gol atan İlkay Gündoğan, toplamda 34 gole erişti. Böylece 33 gol atan Mesut Özil'i geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 21:24:00 -
İlkay Gündoğan, Premier Lig tarihine geçti

Burnley ile Manchester City, Premier Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Maçta takımının 2. golünü atan İlkay Gündoğan ise Mesut Özil'i geride bıraktı.

34 golle Mesut Özil'i geçti

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne ve 25. dakikada İlkay Gündoğan attı. 31 yaşındaki İlkay, 34 golle Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Mesut Özil'e aitti. Lider Manchester City, bu galibiyetle puanını 73'e çıkardı. Düşme hattındaki Burnley ise 21 puanda kaldı.

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