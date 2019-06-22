İlkadım’da heyelan

İlkadım Belediyesi, sağanak dolayısıyla ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarına zamanında müdahale ederek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçti.

Şiddetli yağış dolayısıyla Bilmece ve Çelikalan Mahallelerinde sel ve heyelan meydana geldi. Kapanan yollar yüzünden ulaşımı kesilen mahallelerin yardımına İlkadım Belediyesi koştu. Kriz masasına gelen çağrı sonrası harekete geçen İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 3 kazıcı yükleyici kepçe, 2 greyder, 1 paletli kepçe ve 20 personeli ile heyelan bölgesine ulaşarakçökme ve bozulma yaşanan yollar için gece başlattığıyoğun çalışmayı gündüz de sürdürdü.

“Ekiplerimizle birlikte teyakkuzdayız”

Muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduğunu dile getiren İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yaşar Kutbay, “Muhtemel bir sel felaketi için önlemlerimizi almıştık. Ancak ani bastıran yağmur ilçe genelinde kırsal yerleşim yerlerinde coğrafi konum itibari ile çok etkili oldu. Olumsuz hava şartlarından vatandaşlarımızın herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için ekiplerimizle teyakkuzdaydık. Geceyi gündüze kattığımız hummalı çalışma sonrasında ilçemizde kapalı kırsal mahalle yolumuz kalmadı" dedi.