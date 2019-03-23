İlkadım’da dev Zeytinlik mitingi

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, Zeytinlik Mahallesi’nde yapılan açık hava toplantısında halka seslendi.

Açılışta konuşan MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP önceki dönem İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı’nın siyaset üstü bir ittifak olduğunu belirterek beka vurgusu yaptı.

Millet İttifakı İlkadım adayını eleştiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bir önceki belediye başkanın bir çivi çaktığını gördünüz mü? Kendi broşürlerinde yazılanları söyleyeyim. Halk ekmek fabrikası. Halk ekmek fabrikasında yüzde 1 dahil belediyenin hissesi yok. 29 yıllığına özel bir şirketin yaptığı bir iş. Ne var başka? Askıda ekmek, çorba ekmek, balık ekmek. Ben bir dönem ara verdim. Ama dersime çalıştım. Projelerimi hazırladım. Burası kasaba belediyesi değil. Burası 350 bin nüfuslu, 42’ilden büyük koca ilçe belediyesi. Hizmet edebilmek için çalışacaksın. Ama nerede. Vizyon yok. 5 yıl boyunca hiçbir proje hazırlamamış. Ben beklerdim ki, ‘Erdoğan Bey, şunları yaptı, ben de bunları yapacağım’ demesini. Projesi yok” dedi.

“Kayıp 1 milyon TL nerede?”

Millet İttifakı adayının halkı kandırmaya çalıştığını ileri süren Erdoğan Tok, “Sloganı dürüst insan, güvenilir insan. Kimse dürüstlük edebiyatı yapmasın. Söylemeyecektim ama söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. 2014 yılında belediyeyi maaşını ödeyemeyen bir belediye olarak devraldım. Personelimizin ilk maaşını ben emanet alarak ödedim. Dürüst olan insan Atakum Taflan’daki yazlığında 9 belediye işçisini 24 saat esasına göre özel evinde nöbet tutturmazdı. Haktan hukuktan bahsediyorsa, 9 işçinin maaşı belediyenin kasasından çıktı. Kendi özel evinde bu işçileri gece-gündüz nöbet tutturdu. 5 yılda bu işçilerin maaşı 1 milyon 620 bin. Dürüstse, gelsin bu parayı belediyenin kasasına yatırsın. Eski YİMPAŞ’ın yanındaki belediyemize ait otoparkı biliyorsunuz. Resmi rakamlarla konuşuyorum. 2013 yılında, otoparkın yıllık geliri 98 bin. Bu, bizim belediyemizin kasasına giren para. Biz göreve geldiğimizde otopark geliri 1 milyon 100 bin lira. Nerede bu paralar? 1 ay sonra gelirleri artırdık. Aradaki fark 1 milyon TL. Nereye gitti bu paralar? Kayıt yok, fatura yok. Kimin ne yaptığı belli değil” ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise yaptığı konuşmada Millet İttifakı adayını eleştirerek,

“Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar” dedi.

Miting havasında geçen açık hava toplantısına ayrıca Cumhur İttifakı İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri Adayı, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, AK Parti ve MHP teşkilatı ve çok sayıda mahalle sakinleri katıldı.