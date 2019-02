İlkadım’da Cumhur İttifakı coşkusu

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Uzak olan mahallelerimize yaptığımız eşit yatırımlarla uzakları yakın etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan Erdoğan Tok, Aşağıavdan ve Kadamut Mahallelerini ziyaret etti. Yoğun bir ilgi ile coşku ve heyecanın birlikte yaşandığı buluşmada konuşan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, "Cumhur İttifakı İlkadım’da güzel bir birlikteliğe vesile oldu ve 31 Mart’tan sonra da bu birlikteliğin güçlenerek büyüyeceğini biliyoruz. İlkadım seçimlerden büyük bir başarı ile çıkacaktır ve Başkanımız Erdoğan Tok ile sizlere daha da büyük hizmetler getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdemir: "15 Temmuz ruhu bugünkü birlikteliği getirdi"

Vatandaşlara seslenerek gösterdikleri ilgiye teşekkür eden MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir,"15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından millet olarak yaşadığımız bu kenetlenme bugün Cumhur İttifakı ile devam ediyor. Bu ruhla yine kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daimi kılarak çok daha güçlü bir yönetim anlayışı hayat bulacak" şeklinde konuştu.

Tok: "Cumhur İttifakı’nı birlikte yaşadığımız vatandaşlarımıza teşekkür ederim"

Gördüğü ilgi karşısında sevincini dile getiren Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Belediye olarak kent merkezinin yanı sıra şehir merkezine en yakınından en ücra köşesine kadar hizmet götürüyoruz. 5 yılda her mahallemizin yollarına dokunarak, asfalt, baskı beton, parke taş, taş duvar örme çalışmaları, cami ve çevresinde yapılan düzenleme çalışmaları gibi sayısız nice yatırımları ilçe halkımızın hizmetine sunduk. Yolları birbirine bağlayarak uzağı yakın yaptık. Toplumumuzun her kesiminin faydalanacağı projeleri hayata geçirdik. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim alanlarında öne çıkan birçok hizmetlerimizin yanı sıra, ilçemizin modern gelişimi ve değişimi ile birlikte toplumumuzun sosyal huzuru ve refahını artıracak mega yatırımlarımız, İlkadım ilçesinin geçmişten bugüne bakıldığında tarihinin en büyük yatırımları ve hizmetleri arasında yer alıyor. Biz millete hizmet etmek için bu görevlere geldik. Milletin hizmetkarı olarak vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin karşılığındaziyaret ettiğimiz her mahallemizde hemşerilerimizin güler yüzlü karşılamalarını ve teveccühlerini görüyoruz. Kadamut Mahallemizde Tekin ailesini evlerinde ziyaret etmek için gittiğimizde ve Aşağıavdan Mahallemizde muhtarımız Kamiran Genç’e misafiri olarak gittiğimiz de yağmurun altında bizleri sevgi ile karşılayan hemşehrilerimizle karşılaştık. Bunlar bizim doğru işler yaptığımız ve yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor. Bu unutulmayacak güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti İlkadım İlçe Başkanımız Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanımız İkram Erdemir, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanımız Halime Kesmen, İlkadım Gençlik Kolları Başkanımız Erdi Küçükosman ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ederim. Biz yürekten sevdik gönüllerde bir olduk.Vatan sevgisi ve gönül birliği ile kurulan Cumhur İttifakıkardeşlik bağlarımızı güçlendirdiği gibi birliğimizi ve beraberliğimiz ölümsüzleştiriyor” diye konuştu.