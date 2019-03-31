İlkadım yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun İlkadım 2019 seçim Sonuçları

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İlkadım partilerin oy oranları

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SAMSUN İLKADIM SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlkadım belediye başkan adayları 2019

AK Parti İlkadımbelediye başkan adayı Erdoğan Tok

İyi Parti İlkadımbelediye başkan adayı Necattin Demirtaş

TKP İlkadımbelediye başkan adayı Ferdi Ak

DP İlkadımbelediye başkan adayı Mustafa Kemal Kumbasar

DSP İlkadımbelediye başkan adayı Murat Falcıoğlu

BTP İlkadımbelediye başkan adayı Lisan Yolay

İlkadım belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını

bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. İlkadımyerel seçim sonuçlarına göre İlkadımbelediyesini kim kazandı? İlkadımbelediyesi hangi partiden? İlkadım31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? İlkadımhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, İlkadımilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İlkadımyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında İlkadımseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 İlkadımseçim sonuçlarını, İlkadım’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 İlkadımyerel seçim sonuçları

AK Parti % 40

MHP % 38

CHP % 17

İlkadım 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %44

CHP %21

MHP %17

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.