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Aktüel

İlkadım Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yeni normal hayata geçiş sürecinde halkın sağlını korumak amacıyla belediye ekiplerine mücadeleye devam talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:26:06 -
İlkadım Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yeni normal hayata geçiş sürecinde halkın sağlını korumak amacıyla belediye ekiplerine mücadeleye devam talimatı verdi.


Kovid 19 salgını sonucu uzun zamandır kapalı olan işletmelerin yeniden açılması ile yeni normal hayata geçiş süreci başlarken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tedbirleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Yeniden hizmete açılan çay ocakları, kahvehaneler, berberler ve kuaförlerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi personelleri sosyal hayatın normale dönme sürecinde salgınla mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.



“Mücadelemiz devam edecek”


Yaklaşık 3 aydır Korona virüs ile aralıksız bir mücadele sürdürdüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yeni normalleşme sürecinde de her zaman olduğu gibi önceliğimiz halkımız sağlı olacak. Belediye personelimizin disiplinli ve özverili çalışmaları önümüzdeki süreçte de devam edecek. Vatandaşımızın yoğun olarak hizmet almaya başlayacağı işletmelerde belediyemiz ekiplerince dezenfekte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu süreç boyunca tedbirleri elden bırakmadan yeni normalleşme sürecine adapte olmak için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu süreç boyunca halkımızın da aynı duyarlılığı göstermesi büyük önem kazanmakta hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlığı için tedbirlere uymaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

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