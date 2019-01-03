İlk zam Osmangazi’ye

Hükümet, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında birçok alanda indirimin uygulamasını sürdürme kararı aldığı 2019 yılının ilk zammı özel sektörden geldi. İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, önceki gün sabah itibari 103.05 TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı. Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL´ye, daha önce 7,40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15,65 TL´ye yükseltildi.

“Bakanlık sahaya inip düdüğü çalmalı”

2019 yılının ilk mesai günü Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine yapılan zammın vatandaşların moralini bozduğunu ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, zammın geri alınması çağrısında bulundu. Ağaoğlu, şunları söyledi:

Devlet zam yapmadı

“Elektrik, su, doğalgaz fiyatlarında bu aydan itibaren indirim yapılıyor. Mobilya, beyaz eşya, konut ve otomotivde ÖTV, KDV indirimlerinin mart sonuna kadar uzatıldı. İmar barışı süresi uzatıldı. Devletin işlettiği köprü ve otoyollara zam yapılmadı. Fakat yüzde 45 gibi fahiş bir oranda Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yollarına zam yapıldı. Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de özel sektör tarafından işletiliyor. Oralarda da zamdan bahsediliyor.

Sessiz kalınmamalı

Ulaştırma Bakanlığı’nın sahaya girip düdüğünü çalması gerekir. Vatandaşlar Osmangazi Köprüsü’ne yeni yeni alışmaya başlamıştı. Hem ülke ekonomisini yakıt tasarrufuyla katkı, hem de zaman tasarrufuyla insanların karşıdan karşıya geçmesine imkân sağlayan bu köprüde uygulanan bu zam, aslında köprüyü işleten firmaya da devlete de vatandaşa da zarar verir. Makul hiçbir gerekçesi olmayan bu zam geri alınsın. Aksi halde kendisi de zarar görür ama devlet geçiş garantisi verdiği için bu eksik geçişin faturası devlete kesilecektir. Hasılatı düşecektir ve bunu devletten talep ederse buna karşı devlet de sessiz kalmamalı.”