İlk yüzen petrol ve gaz fabrikası: Yola çıktı! Tarihin en başarılı projesi, 15 yıl boyunca limana dönmeyecek

Asya'nın İlk Yüzen Petrol ve Gaz İşleme Tesisi "Haikoi-1", Çin'in Qingdao şehrinden ayrıldı. İnci Nehri Haliç Havzası'na kurulum ve işletme sürecine başlamak için yola çıktı. Bu adım, Çin’in büyük bir başarısı olarak görülüyor.

People's Daily Online Gazetesi, "Haikoi-1"in Çin'de geliştirildiğini ve ham petrol üretimi, depolama ve ihracat gibi birçok işlevi yerine getirebileceğini bildirdi.

Fabrika yaklaşık 600 bin parçadan oluşmakta ve maksimum 60 bin ton depolama kapasitesine sahip.

Fabrika, Zorlu deniz koşullarıyla baş edebilecek şekilde özel olarak tasarlanmış olup 30 yıla kadar kullanım ömrüne sahiptir ve 15 yıl boyunca limana dönmeye gerek kalmadan denizde sürekli olarak çalışabilmektedir.

Açık deniz petrol ve doğalgaz platformları, derin sulardaki petrol veya doğalgazı çıkarmak için kullanılan büyük tesislerdir.

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Enerji sektöründeki ilerlemeler, bu yapıların artık en zorlu koşullara dayanabilecek şekilde inşa edilmesini sağlıyor.

Son teknolojiler ve birinci sınıf güvenlik sistemleriyle donatılan bu platformlar, üretkenliği maksimum seviyeye çıkarmak için önemlidir ve küresel enerji taleplerini karşılamak için hayati bir role sahiptir.

Bu yapıların inşası birkaç yıl ve milyarlarca dolar gerektirebilir ancak tamamlandıklarında, en zor erişilen deniz bölgelerinden petrol ve doğalgaz çıkarabilirler.

Küresel enerji üretiminin yaklaşık yüzde 30'u açık deniz kaynaklarından elde ediyor ve bu miktar giderek artıyor.