İlk yüz naklini yaptıran Türk şimdi bakın ne yapıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin yaptığı Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı yaşamıştı.

Yüz nakli serüveni, sadece Türkiye'den değil dünyadan da ilgi ile izlenen Uğur Acar'ın ameliyatı başarı ile geçti. Acar, ancak yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakmıştı, ameliyattan sonra da ilk olarak da açıktan liseyi bitirdi. 2022 yılında diplomasını alarak mezun olan Acar, daha sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girerek geçerli puan aldı.

Akdeniz Üniversitesi'nde tedavisi süren Acar, KPSS'den aldığı puanla üniversitenin kadrolu personeli oldu. Eğitim hayatını bir adım daha ileri taşımak isteyen Uğur Acar, bugünlerde üniversiteye girmeyi hedefliyor.

Açıktan liseyi bitirip, üniversite sınavına hazırlanan ve bugün 31 yaşında olan Acar, sağlık alanında bir bölüm okumak istediğini açıkladı. Mesaiden kalan zamanlarda, öğle aralarında üniversitenin kütüphanesinde ders çalışan Acar, sınavlara hazırlanıyor.

Hem çalışıp hem tedavisine devam ettiğini anlatan Uğur Acar, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

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"Daha önce yapamadıklarımı yeni hayatımda yapmayı amaçlıyorum. Hayatım için bana ileride katkısı olacak her şeyi başarmak için adım adım gidiyorum. Sağlık alanında bir bölüm okumak istiyorum. 2 yıllık dahi olsa bir bölüm okumak, üniversite eğitimi almak istiyorum. Sağlık alanı önceliğim ama olmasa da elektrik-elektronik bölümünü hedefliyorum."

Acar'ın destekçilerinden AÜ Rektörü Özlenen Özkan ise genç adamın okuma azmini şu sözlerle değerlendirdi:

"Geri dönüp, baktığımda çok cesaret gerektiren bir iş. Uğur bebekken yanmış ve hiçbir zaman yüzü olmamış. Uğur'un yeni hayatına bir vesile olduk. Uğur Acar, büyüdüğü köyde okula gidememiş, iş bulamamış. Yüz naklinden sonra tüm Türkiye onu tanıdı ve biz de iş imkanı yarattık. Uğur, bizim evimizin bir bireyi gibi. Hala sorumluluğu bize ait. Yükü ağır ama hayat başarısına katkıda bulunmak; bizim için de ayrı bir onur kaynağı. İnşallah sınavı kazanır, inşallah üniversitemizde okur."