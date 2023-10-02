İlk yerli ve milli TOGG T10X modeli: binlerce adet teslim edildi! Hedef belli, son haberleri geldi!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'ta gerçekleştirilen teslimat...

Türkiye'nin yerli otomobili Togg satışlarında, eylül ayında 2 bin 204 T10X teslim edilirken, Mayıs ayından bu yana toplamda 5.604 adet teslim edildiği açıklandı.

Şirketin açıkladığı verilere göre sadece geride bıraktığımız Eylül ayı içerisinde 2.204 adet Togg T10X teslimatı yapıldı. Teslimatın başladığı Mayıs ayından bu yana ise toplamda 5.604 adet T10X yollara çıktı.Togg fiyat listesi: Yerli otomobil ne kadar? [2023]Şirket, gönderinin altında şikayette bulunan birkaç kullanıcıya da cevap verdi. Buradan da öğrendik ki teslimat bekleyen müşterilere, bekledikleri süre kadar ek garanti ve Trugo'dan aylık 85 kWs enerji dolum hakkı tanımlanacak.Adil bir şekilde teslimat yapılabilmesi için çekiliş sonuçlarının teslimat sırasını yansıtmadığı da belirtiliyor. Teslimat tarihi, çekiliş sıralaması ve yapılan konfigürasyona göre belirlenmiş.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modelinden Mayıs ayından bu yana toplamda 5.604 adet teslim edildiği açıklandı. Şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Eylül ayında 2.204 adet aracın teslimatının gerçekleştiğini belirtti. Togg'un hedefi olan 20.000 teslimat hedefine ise bu hızla ulaşmanın zor olduğu düşünülüyor.Yerli otomobil Togg, Mayıs ayında dağıtıma başladı ve onun üzerinden 5 ay geçti. Şirket, bu süreçte kaç adet T10X modelinin teslimatının yapıldığının resmi rakamlarını Twitter hesabı üzerinden açıkladı.Toplamda 5.604 adet Togg T10X teslim edildiTogg araçların teslimatı bildiğiniz gibi bir çekilişle düzenleniyor. Bu çekiliş kapsamında talihliler araçları teslim alabiliyorlar. Şirket, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda şu ana kadar ne kadar Togg T10X aracının teslimatının yapıldığını açıkladı.

Şirketin açıkladığı verilere göre sadece geride bıraktığımız Eylül ayı içerisinde 2.204 adet Togg T10X teslimatı yapıldı. Teslimatın başladığı Mayıs ayından bu yana ise toplamda 5.604 adet T10X yollara çıktı. Togg fiyat listesi: Yerli otomobil ne kadar? [2023]

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Şirket, gönderinin altında şikayette bulunan birkaç kullanıcıya da cevap verdi. Buradan da öğrendik ki teslimat bekleyen müşterilere, bekledikleri süre kadar ek garanti ve Trugo'dan aylık 85 kWs enerji dolum hakkı tanımlanacak.Adil bir şekilde teslimat yapılabilmesi için çekiliş sonuçlarının teslimat sırasını yansıtmadığı da belirtiliyor. Teslimat tarihi, çekiliş sıralaması ve yapılan konfigürasyona göre belirlenmiş. (sondakika)