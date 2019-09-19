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İlk yerli uçan arabaya ismi verilen Cezeri kimdir? | Cezeri ne demek?

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünü yaptığı '#MilliTeknolojiHamlesi' kapsamında üretilen Türkiye’nin ilk milli uçan arabası olacak olan CEZERİ’den ilk kareler gelirken, özellikle ismi vatandaşlar arasında oldukça merak uyandırdı. Peki, İlk yerli uçan arabaya ismi verilen Cezeri kimdir? El Cezeri ne demek? İşte, tarihin en önemli isimleri arasında yer alan Cezeri hakkında bazı bilgiler...

19 Eylül 2019 Perşembe 20:22
İlk yerli uçan arabaya ismi verilen Cezeri kimdir? | Cezeri ne demek?

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünü yaptığı '#MilliTeknolojiHamlesi' kapsamında üretilen Türkiye’nin ilk milli uçan arabası olacak olan CEZERİ’den ilk kareler gelirken, özellikle ismi vatandaşlar arasında oldukça merak uyandırdı. Peki, İlk yerli uçan arabaya ismi verilen Cezeri kimdir? El Cezeri ne demek? İşte, tarihin en önemli isimleri arasında yer alan Cezeri hakkında bazı bilgiler...

Cezeri kimdir?

Cizre'de dünyaya gelen Cezeri, ismini ise yaşadığı şehir olan Cizre'den almıştır. Asıl adı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz olarak bilinen mucit isim, El-Cezeri lakabıyla anılmaya başlanmıştır.

Cezeri, 1136 yılında Cizre’nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen,fizikçi, robot ve matrix ustası bilim insanı “İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri” 1206’te Cizre’de öldü. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, öğrenimini Camia Medresesi’nde tamamlayarak, fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza attı. Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Archytas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de, robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt, Cezeri’ye âittir. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olan Cezeri’nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını 84 oluşturmaktadır.

12. yüzyılın sonları ve 13. yüzyılın başlarında Diyarbakır ve Cizre’de yaşayan bilgin el-Cezeri, büyük miktarlarda suyu yukarı taşımak amacıyla beş düzenek tasarlamıştı. Bu düzeneklerden üçü hayvan gücüyle çalışırken ikisi kendi kendine işler, yani otomatiktir. El-Cezeri bu çalışmaları sırasında krank milini ilk kez kullanmıştı. Dönme hareketini doğrusal harekete dönüştüren krank mili, tarihteki en önemli keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde otomobillerden lokomotiflere pek çok alanda kullanılıyor.

El-Cezeri’nin su gücüyle çalışan pompa düzeneğinde dişli çarklar, bakır pistonlar, emme ve iletme amaçlı borular ve tek yönlü sürgülü vanalar kullanılıyordu. Bu düzenek suyu emerek yaklaşık on iki metre yukarı taşıyabiliyordu. 

Cezeri'nin türbesi Cizre'de

Cezerî, kitabında 50 aracın tasarımını vermiştir. Bu sebeple bu toprakların medar-ı iftiharlarından biri olmayı hak etmiştir. Bu araçların 6'sı su saati, 4'ü mumlu saat, 1'i kayık su saati, 6'sı ibrik, 7'si eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar, 3'ü abdest almak için kullanılan otomat, 4'ü kan alma teknesi, 6'sı fıskiye, 4'ü kendinden ses çıkaran araç, 5'i suyu yukarı çıkartan araç, 2'si kilit, 1'i açı ölçerdir.

El Cezeri'nin türbesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:22
  1. Şırnak
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  • hjhj6 dk önce
    yav kardeşim her ne kadar bu olmaz olası topraklarda doğsada kesinlikle kökeni araptır istersez araştırın diyanete sorun ne olsa herşeyde türk kökenli diyorsuz halbuki türkler kintlerden çinlilerden iranlılaradan araplardan urdulardan bengallerdenafganilardan peştulardan darilerden kafkaslardan daha nicesi eski medeniyetlerden medeniyetini almıştır örnek türkler hep fars arap urdu karışımı dilleri türkler tarihten buyana kullanmıştır yalanmı ne olsa hemen türklerle ilişkilendirmeye çalışıyorsuz onun bu topraklarda doğması hemen türk olduğunun kanıtımıdır nice araplar bu topraklara yerleşip vefat etmiştir yani bu onun türk olduğunumu gösteriyor

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