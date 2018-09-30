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İlk yarıda 3 gol! Ali Koç soyunma odasına indi

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de ilk yarıda yenilen üç gol, başkan Ali Koç'u çıldırttı.

30 Eylül 2018 Pazar 20:22
İlk yarıda 3 gol! Ali Koç soyunma odasına indi

Çaykur Rizespor'a karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'de oynanan kötü futbol sonrası Ali Koç, soyunma odasına indi. 

12 DAKİKADA 3 GOL

Maça harika başlayan Çaykur Rizespor'da perdeyi 30.dakikada Vedat Muriqi açtı. Umar Aminu, skoru 2-0'a getirirken dakika 41'de Paraguaylı golcü Samudio maçı 3-0 yaptı.

Kaynak: Futbol Arena

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 20:22
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. Çaykur Rizespor

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