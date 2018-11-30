THY- Euroleague
0553 313 94 23

"İlk yarı için hedefim 32-33 puandı"

1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarıyı 32-33 puanda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

30 Kasım 2018 Cuma 11:19
"İlk yarı için hedefim 32-33 puandı"

Ligin 13. haftasını 25 puanla 4. sırada geçen Gaziantep ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefe ulaşma amaçlı kurulan bir takım olduklarını ve bu bilinçle çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Planlanan hedefe ulaşacaklarına inandığını anlatan Altıparmak, "Gaziantep'e gelirken ilk yarı için hedefim 32-33 puandı. Bunu yakalamak önemli. Biz de bu puana doğru gidiyoruz. Yolumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde bir puan alabilirsek, bizim için avantaj olacak." dedi.

Takım olarak performanslarının yükseldiğine dikkati çeken Altıparmak, "Geldiğimde ara çok açıktı ama şu an puan farkını kapattık. Bu da bizim için çok önemli. İnşallah ilk yarı bittiğinde puan farkını daha da azaltmış olacağız. İkinci yarı bizim için yeni dönem başlayacak. Çünkü lig ikinci yarı başlayacak ve daha zorlu olacak. Asıl iş ikinci yarı başlıyor. Mayıs ayında şampiyon olup, üst lige çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

 

- "Takımın havasını bozmak istemiyoruz"

 

Altıparmak, şimdilik transfer düşünmediklerini dile getirerek, "Devre arasına kadar önümüzde 4 hafta var. Bu süreci de elimizdeki oyuncularla geçeceğiz. O yüzden şimdi hiçbir şekilde bu düşüncelere girmek istemiyoruz. Eğer çok lazım olacaksa transfer yapacağız ama şu an böyle bir düşüncemiz yok. Açıkçası bu takımın havasını da bozmak istemiyoruz. İhtiyaç olursa da Kardemir Karabükspor maçından sonra herkese nasıl bir yol izleyeceğimizi bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Her maçın farklı bir hikayesi olduğunu anlatan Altıparmak, geçen hafta hayati öneme sahip Boluspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını, ancak bu hafta Giresunspor önünde en az onun kadar önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydetti.

Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönüp, yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini aktaran Altıparmak, "Geçen haftaki Boluspor maçı bizim açımızdan ve şehir açısından çok önemliydi. Geldiğimden beri ilk defa taraftarın bu kadar iyi desteğini gördük. Boluspor maçında müthiş bir taraftar vardı. Tekrar teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş şehir birlikteliğini yakalamaya başladık. Başarı geldikçe, birlik ve beraberlik artacak." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:19
  1. Karabük
  2. Giresun
  3. Bolu
  4. Futbol
  5. Gazişehir Gaziantep
  6. Mehmet Altıparmak
  7. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    1. Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    2. Şampiyonlar Ligi elemesinden 3. Lig'e
    3. Bakan duyurdu: Plastik poşetler paralı..
    4. "İYİ Parti, HDP ile ittifak yapıyor"
    5. GRAFİKLİ - Beşiktaş Norveç'te zoru..
    6. YÖK'ten tarihi karar! Üniversitelere..
    7. Akit dün duyurmuştu... Skandallar..
    8. "Türkiye İslam dünyasının vicdanının..
    9. ‘Pardon’ diyen yargı istemiyoruz
    10. Türkiye 10 ayda 41 milyondan fazla..
    11. Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı..
    12. Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın..
    13. HDP Mersin belediye başkan adayları..
    14. Döviz kurları
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. PKK’nın çirkin yüzü: Tecavüz
    17. ANALİZ - İsrail’in ‘B' Planı:..
    18. FETÖ'nün "finansör" şüphelisi yakalandı
    19. "Ekonomideki dengelenme eğilimi..
    20. ABD onayladı! 2 ülkeye silah satılacak
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!