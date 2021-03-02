İlk uzay oteli için harekete geçtiler!

Amerika'da bulunan The Gateway Vakfı'na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu, dünyanın ilk uzay oteli için harekete geçti. Dünyanın alçak yörüngesinde 2025'te inşa edilecek olan otel, 2027 yılında konuklarını ağırlayacak.

Spor salonuna kadar her şey yer alacak

Büyük bir daire şeklinde olacak olan uzay istasyonu, Ay'ın yüzeyindeki gibi yer çekimi oluşturması için sürekli dönecek. Dünya etrafındaki yolculuğunu 90 dakikada bir tamamlayacak olan otel, 400 kişi kapasiteli olacak. Öte yandan şirket, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, otelin sinema, seyir ve spor salonu ve restoran olmak üzere bir cruise gemisi içinde bulunan her şeye sahip olacağı belirtildi.

"Yeni bir uzay endüstrisi doğacak"

Bununla birlikte otelde ayrıca NASA ve ESA gibi uzay araştırmaları kuruluşları ile hükümetlere kiralanacak ya da satılacak 20x12 ebatında 24 modül de yer alacak. Aynı zamanda kişiler için de satın alabilecekleri modüller eklenecek. Böylece otel hem bireysel kullanım için hem de astronotların dahil eğitim alacağı resmi kullanım için önemli bir merkez haline gelecek. Diğer yandan Gateway Foundation kurucusu John Blincow ise yaptığı açıklamada, "Bu bir sonraki sanayi devrimi olacak ve yeni bir uzay endüstrisi doğacak." dedi.