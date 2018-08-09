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İlk uçuşa ‘1920’ saat kaldı

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatını gezen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin ekonomisini uçuracak projenin açılışına 80 gün kaldığını hatırlattı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:22
İlk uçuşa ‘1920’ saat kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatını gezerek terminal binasında yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı. Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın boyutlarıyla kendi alanında dünyanın en büyüğü olacağını ifade ederek, projenin açılışına 80 gün kaldığını hatırlattı. Havalimanının ilk fazını 29 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle açmayı planladıklarını anlatan Turhan, “Atatürk Havalimanı’nda saatlik pist kapasitesi 35 iniş, 35 kalkış. İstanbul Yeni Havalimanı’nda Faz 1 devreye alındığında saatte 40 iniş 40 kalkış yapılabilecek. Açılışın 16 ay sonrasında devreye girecek 3. tam bağımsız pist ile birlikte saatlik kapasiteyi 60 iniş, 60 kalkışa çıkaracağız. Birinci etabın tamamlanmasının ardından 2. etap yapılmaya başlanacak” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:22
  1. İstanbul Yeni Havalimanı
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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