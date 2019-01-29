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İlk turnuvasında birinci oldu, hedefi dünya şampiyonluğu

- Tokat'ın Turhal ilçesinde 12 yıl önce silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybeden 28 yaşındaki Soner Anas, katıldığı ilk turnuva olan Para-Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı- Katılacağı Para-Tekvando Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefleyen Soner Anas:"İki kolun olmadan tekvando ile uğraşmak zor, kolay değil. El hareketleri olsun, bazen kendini müdafaa edemiyorsun ama her şeye rağmen bir şeyle uğraşmak güzel"

29 Ocak 2019 Salı 11:19
İlk turnuvasında birinci oldu, hedefi dünya şampiyonluğu


TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki paralimpik sporcu Soner Anas, katıldığı ilk turnuva olan Para-Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Tarımla uğraşan ailesine yardım ederken 12 yıl önce kollarını silaj makinesine kaptıran Soner Anas, bir süre hastanede tedavi gördü.

Kaza sonucu iki kolunu da kaybeden Soner, 2 yıl önce tekvando antrenörü Halil Koçak tarafından spora teşvik edildi.

Turhal Gençlik Spor Kulübü bünyesinde tekvandoya başlayan ve kısa sürede ilerleme sağlayan Soner, bir süre önce Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Para-Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda "kyorugi" ve "poomse" kategorilerinde mücadele etti.

K43 kategorisinde tatamiye çıkan Soner, katıldığı ilk turnuvada 61 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Antalya'da 5-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Para-Tekvando Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Soner'in yeni hedefi ise katıldığı ilk uluslararası turnuvada da altın madalya kazanmak.


- "Engelliler hayata küsmesin"


Soner Anas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silaj makinesine kaptırması sonucu kollarını kaybetmesinin ardından zor günler geçirdiğini söyledi.

Uzun süre hastanede kaldığını, daha sonra köyüne, ailesinin yanına döndüğünü belirten Soner, "Bir gün köyümüze gelen Halil Koçak hocamız beni buldu. Bana spor yapmak isteyip istemediğimi sordu. Sağlıklıyken tekvando ile uğraşmamıştım ama kabul ettim ve spora başladım." diye konuştu.

Tekvandoyu sevdiğini dile getiren Soner, "İki kolun olmadan tekvando ile uğraşmak zor, kolay değil. El hareketleri olsun, bazen kendini müdafaa edemiyorsun ama her şeye rağmen bir şeyle uğraşmak güzel. Engellilerimize hayata küsmemelerini tavsiye ederim. Herkes bir şeyler yapabilir. İnsanlara örnek olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Halil Koçak ise 16 yıldır tekvando antrenörlüğü yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İki yıl önce köylerine gittiğimde Soner'i gördüm. Çayı içme şekli dikkatimi çekti. Bir şeyler başarabileceğini hissettim. Salona gelmesini söyledim. O akşam salona geldi. Bir gün izledi, ikinci gün tekvandoya başladı. Engelli olmasına rağmen pek çok engeli aştı. İlk başlarda biraz zorlandı ama pes etmedi. Tekvando hem el hem ayak ile yapılan bir spor. Soner de tekvandoya çok güzel şekilde adapte oldu."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:19
  1. Halil Koçak
  2. paralimpik sporcu
  3. Para-Tekvando Türkiye Şampiyonası
  4. Soner Anas
  5. Tokat
  6. Turhal Gençlik Spor Kulübü

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