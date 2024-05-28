İlk Türkçe meali yazan Elmalılı duayla anılıyor
Cumhuriyet sonrası ilk Türkçe Kur’an tefsiri “Hak Dini Kur’an Dili”ni yazan mütefekkir ve din alimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, vefatının 82. yılında rahmetle anılıyor.
Antalya’nın Elmalı ilçesinde 1878’de dünyaya gelen Yazır, Cumhuriyet’in ilanı üzerine İstanbul hükümetlerinde görev yaptığı için İstiklal Mahkemesince gıyabında idama mahkum edilir ancak 40 gün tutuklu kaldıktan sonra suçsuz bulunup serbest bırakılır. Sıkıntılı günlerden sonra TBMM tarafından Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliğinin teklifini kabul eden Yazır, 1926’da yazmaya başladığı “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserini 1938’de bitirdi. 27 Mayıs 1942’de kalp rahatsızlığından vefat eden Elmalılı Yazır, İstanbul’daki Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedildi.