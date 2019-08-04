0553 313 94 23

İlk tövbenin kabul edildiği tepe! Cebel-i Rahme

Arafat içerisinde yer alan Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği mekan olması dolayısıyla hacı adaylarının ziyaret durakları arasında önemli yer tutuyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:05
İlk tövbenin kabul edildiği tepe! Cebel-i Rahme

Haccın en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı Arafat içerisinde yer alan Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği mekan olması dolayısıyla hacı adaylarının ziyaret durakları arasında önemli yer tutuyor. Mekke’de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife’de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor. Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarının Arafat’ta ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:05
  1. Arafat
  2. Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi)
  3. Hz. Adem
  4. Hz. Havva
  5. Müzdelife
  6. Mina bölgesi
  7. Mekke
  8. Kurban Bayramı
  9. Tövbe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin yıl önce savaşta kullanıldı
    1. (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin..
    2. Binali Yıldırım nikah töreninde..
    3. İpten döndü! İdama mahkum edilen kişi..
    4. Doğa severlerin yeni rotası, Nüzhetiye..
    5. Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül.. Dün..
    6. Ruslar çamur banyosu ve köpük..
    7. MediaMarkt’tan ‘fotobaskı’ hizmeti
    8. Olmayan vinçteki hacizi kaldırmak için..
    9. Belediye başkanı eline süpürgeyi aldı,..
    10. Yusuf Yazıcı ayrılık kararını resmen..
    11. Kanser tedavisi gören çocuklara..
    12. Mersin'de dolandırıcılık iddiası
    13. Motosiklet sürücülerine 95 bin lira..
    14. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine..
    15. Polisten motosiklet uygulaması
    16. 1 yıl askerlik yaptı, dönüşte..
    17. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği 50 bin..
    18. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    19. Bursa’da şehir günü
    20. Aşırı hız yapan sürücüden ilginç..
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak