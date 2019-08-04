İlk tövbenin kabul edildiği tepe! Cebel-i Rahme

Haccın en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı Arafat içerisinde yer alan Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği mekan olması dolayısıyla hacı adaylarının ziyaret durakları arasında önemli yer tutuyor. Mekke’de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife’de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor. Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarının Arafat’ta ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.