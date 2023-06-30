İlk ticari uzay uçuşu gerçekleştirildi

İngiliz milyarder Richard Branson'un kurduğu Virgin Galactic, yıllar süren çalışmaların ardından ilk ticari uzay uçuşunu gerçekleştirdi.

İtalyan araştırmacılardan ve bir Virgin Galactic çalışanından oluşan ekip, Galactic 01 olarak adlandırılan uçuşla uzayın sınırına ulaştı.

New Mexico çölündeki Spaceport America'dan kalkan hava aracında, iki İtalyan Hava Kuvvetleri subayı ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden bir mühendis yer aldı.

Ekiptekilerden biri biyometrik verileri ve fizyolojik tepkileri ölçen özel giysi giyerken, diğeri ise mikro yerçekimindeyken kalp atış hızını, beyin fonksiyonlarını takip etmek için sensörler kullanarak testler yapacak. Üçüncü araştırmacı da belirli sıvı ve katıların çok zayıf yerçekiminde nasıl karıştığını inceleyecek.

Yaklaşık 90 dakika sürecek görev sırasında Virgin Galactic'in aracı yaklaşık 15.000 metre (50.000 feet) yüksekliğe ulaştıktan sonra bir taşıyıcı uçaktan serbest bırakılacak.

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Uçuş, şirketin web sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

Uzay turizmi şirketinin i ticari uçuşların ağustos ayından itibaren her ay yapılması bekleniyor.

Kısa uzay yolculukları yapmak için yıllardır çalışan Virgin Galactic, 2021'de ABD yönetiminin onayını aldı.

Virgin Galactic, uzay seyahati için son on yılda yaklaşık 800 bilet sattı. Daha önce 200 bin dolara satılan biletlerin şimdiki fiyatı 450 bin dolar.

Kaynak: Euronews