İlk teravih namazı coşkusu: Vatandaşlar camilere akın etti!

Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etti.

Bazı vatandaşlar, ilk teravih namazı için merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'ndeki Selvi Erdemoğlu Camisi'ne gelerek namazlarını eda etti.

Kadınlar da namaza, caminin kendilerine ayrılan bölümünde katıldı.

Kilis

Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, teravih namazı öncesi ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından bir çoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

Malatya

Malatya'nın Battalgazi ilçesine Bağlı Zafer Mahallesi'ndeki Turgut Özal Camisi'nde vatandaşlar teravih namazı kılmak için camiyi doldurdu.

Ramazan ayıyla ilgili verilen vaaz ve edilen duanın ardından vatandaşlar namazlarını eda etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da ramazan ayının ilk teravihinde camilere akın eden vatandaşlar, namaz başlayıncaya kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Vatandaşların büyük bölümü Türkiye'nin en büyük camileri arasındaki Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar daha sonra teravih namazını kıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da da ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarihi Ulu Cami de teravih namazı öncesi ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravihi kıldı.