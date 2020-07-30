İlk ‘siber güvenlik’ lisesi İTO tarafından açıldı

İstanbul ve Türkiye için ilk olacak ama bunun örnek bir adım olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu liselerin artacağını düşünüyorum” dedi. Üniversitelerde de siber güvenlik eğitiminin lisans ve önlisans seviyelerinde de açılmasının tetikleneceğini söyleyen Avdagiç, siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı vurguladı.

Siber güvenlik alanında eğitim verecek Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, “Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek yatılı okulumuz, Siber Güvenlik Tatbikatı Laboratuvarı, Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı, Robotik Kodlama Atölyeleri ve ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul olacak inşallah. Bu sene LGS puanıyla başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.