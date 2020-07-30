  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İlk ‘siber güvenlik’ lisesi İTO tarafından açıldı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Siber güvenlik anlamında ilk lisemizi açıyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:42:00 -
İlk ‘siber güvenlik’ lisesi İTO tarafından açıldı

İstanbul ve Türkiye için ilk olacak ama bunun örnek bir adım olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu liselerin artacağını düşünüyorum” dedi. Üniversitelerde de siber güvenlik eğitiminin lisans ve önlisans seviyelerinde de açılmasının tetikleneceğini söyleyen Avdagiç, siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı vurguladı.

Siber güvenlik alanında eğitim verecek Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, “Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek yatılı okulumuz, Siber Güvenlik Tatbikatı Laboratuvarı, Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı, Robotik Kodlama Atölyeleri ve ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul olacak inşallah. Bu sene LGS puanıyla başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı