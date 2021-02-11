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İSLAM İlk oruç ne zaman tutulacak Ramazan ne zaman başlıyor?
İSLAM

İlk oruç ne zaman tutulacak Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ne zaman 2021 | Milyonlarca kişi ramazan ayının ne zaman başlayacağını, ramazan bayramının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 11:57:00 -
İlk oruç ne zaman tutulacak Ramazan ne zaman başlıyor?

Oruç ne zaman tutulacak? Mübarek üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak. 18 Şubat Perşembe ise regaib kandili idrak edilecek. Milyonlarca kişi ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2021 ramazan ilk oruç ne zaman tutulacak?

İlk oruç ne zaman tutulacak Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayı 12 Mayıs 2021'de sona erecek. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

2021 Dini günler takvimi

13 Şubat 2021                   ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                    RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

Oruca nasıl niyet edilir?

Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz. Niyetin asıl gerçekleştiği yer kalptir. Bu da yapılacak ibadete başlama sırasında o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleşir. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup, menduptur. Buna göre her ibadette olduğu gibi oruçta da kalben niyet etmek yeterlidir. Oruç için niyetin vakti, akşam namaz› vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalkılması fiili bir niyettir. Kişi sahura kalkmam› olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır. Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise imsaktan önce niyet edilmesi gerekir.

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