İlk olarak AKİT gündeme getirmişti! Sağlık simsarı sonunda yakayı ele verdi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yasa dışı olarak fizik tedavi hizmeti verdiğini iddia eden ve 37 yaşındaki Temel Aykut isimli bir sırt hastasını tedavi etme iddiasıyla adamı sakat bırakan "Kara Hekim" lakaplı sağlık simsarı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.23 Eylül 2018 Pazar 11:56
İstanbul'da bel fıtığı şikayeti olan bir kişiyi çekiç ve kazıkla sözde tedavi ederek kısmi felç geçirmesine neden olan "Kara Hekim" lakaplı Metin A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisler tarafından bulunan Metin A. emniyet birimlerince yakalandı.
HASTALARI FELÇ BIRAKIYOR
Temel Aykut isimli bir hasta, "Kara hekim" lakaplı Metin A.'ya tedavi olmak istedi. İddiaya göre Metin A. ve Temel Aykut Ümraniye'de buluşmuştu. Uyguladığı çekiç, kazık gibi yöntemlerle sözde hastalığı sona erdirdiği belirtilen "Kara Hekim" hastalarının şikayetleri üzerine polisler tarafından takibe alıınmıştı.
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