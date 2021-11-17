İlk olarak 1999 yılında uygulanmaya başlanmıştı: Zorunlu Deprem Sigortası’nda değişiklik yapıldı!

Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı. Buna göre azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı.

Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi. Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da iş yerinin yıkılması halinde ödenecek teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi.

Prim miktarları da değişti

Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olmayacak.