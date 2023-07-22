İlk kez yüz yüze gelecekler! Basına sızan ihanet toplantısının ardından kritik toplantı...
CHP genel merkez binası bu hafta sonu iki kritik toplantıya ev sahipliği yapacak.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin kritik isimleriyle birlikte gerçekleştirdiği Kılıçdaroğlu'nu devirme konulu ihanet toplantısından sonra gözler CHP Genel Merkez binasında düzenlenecek iki toplantıya çevrildi.
Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta sonu önce partisinin belediye başkalarıyla düzenleyeceği toplantıda bir araya gelcek.
Kılıçdaroğlu ardından CHP Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hariç tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.
Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30’da başlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İhanet toplantısının ardından ilk defa yüz yüze gelecekler!
Çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun çevrimiçi toplantısına katılan diğer PM üyelerinin pazar günü yapılacak toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor.