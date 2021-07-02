İlk kez görüntülendi... Teslimat için geri sayım başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinesinde 4 firma tarafından üretilen ve testleri tamamlanan insansız kara aracı (İKA) HANÇER seri üretime geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Paletli İKA HANÇER, üzerinde ASELSAN üretimi SARP silah kulesi taşıyor. Makinalı Tüfek ve Bomba Atar entegre edilebiliyor. HANÇER dik ve engebeli ve tehlikeli arazilerde operasyon yapma şansı sunuyor. Araç sistemleri ile uzaktan kontrol edebiliyor.

HANÇER Proje Sorumlusu Egemen Uğur, "Hareketli palet sistemi ile engebeli arazide aktif rol alıyor HANÇER. Yüzde 60 dik engel, yüzde 30 yan engel, 60 santimetre henden geçme gibi avantajlar sağlıyor. Dünyadaki rakiplerinden farkları bunlar. İstenildiği zaman bomba atar. 1,5 kilometreye kadar uzaktan kontrol özelliği mevcut. Üzerinde 2 adet elektrik motoru var. 4 saat aktif sürekli sürüşte görev yapabiliyor. 6 saate kadar operasyon süresi artırılabiliyor. 3 saat şarj süresi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sahada ne amaçla kullanılacak?

Uğur, "Tehlikeli operasyonlarda, güvenlik güçlerinden önce keşif gözlem yöntemi kullanılarak karşı bastırma ateşiyle bölgeyi güvenli alana çevirmede kullanılabilir. Meskun mahal operasyonlarda kullanılabilir. Askerden önce üzerinde silah olan bir robot" dedi.

Tehlikeli bölgelerde keşif gözlem yapabilme özelliği bulunan HANÇER güvenlik için büyük önem taşıyor.

Orta Doğu'dan ciddi talep var

Büyük mağaralardaki operasyonlar kullanılabilecek HANÇER'e Orta Doğu bölgesinden talep var. 35 kişilik bir kadro tarafından üretilen HANÇER, envantere girdiğinde güvelik güçlerinin en büyük destekçisi olacak. HANÇER'in atışlı testleri devam ediyor.