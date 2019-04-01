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İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin uzay roketi motoru

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan DeltaV şirketinin uzay roketi motoru testine ait ilk görüntüleri resmi olarak yayımlandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 21:33
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin uzay roketi motoru

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan DeltaV Uzay Teknolojileri A.Ş’nin hibrit yakıtlı roket denemelerinin devam ettiği ve hibrit roket motorunun başarıyla ateşlendiğine ilişkin açıklama geçen yıl Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından yapılmış, ancak konu ile ilgili bir görüntü paylaşılmamıştı.

Söz konusu görüntü, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF19'a katılım sağlayacak DeltaV Uzay Teknolojileri A.Ş’nin fuara katılım görüntüsünde paylaşıldı.

Ayrıca geçtiğimiz yılın sonunda Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi’ne dair sözleşme imzalanmış, proje bittiğinde 100 kilogram ve altındaki mikro uydular, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirilebileceği açıklanmıştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, 2018-2022 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nda şirketin kuruluşu ile ilgili olarak, "Sermayesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ait olan, Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK A.Ş.) adında yeni bir şirket kurulmuştur. Söz konusu şirket, savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği alanlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kuruluş konuları ile ilgili başka şirketler kurabilecek, satın alabilecek ve başka şirketler ile ortaklıklar kurabilecektir. Bu kapsamda; hibrit roket teknolojileri alanında AR-GE ve üretim gerçekleştirmek için DELTA V Uzay Teknolojileri A.Ş kurulmuştur." açıklamalarına yer verdi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 21:33
  1. Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı
  2. Savunma Sanayii Başkanlığı
  3. Roketsan

YORUM YAZ

  • ramizramiz27 dk önce
    ülke olarak tek eksiğimiz uzay roketiy motoruydu zaten. önce işsizliği bitir adalet getir fakirliği azalt. zamanı gelince gidewriz uzaya
  • AbdullahAbdullah30 dk önce
    Ucunada taramalı bağladın mı taraya taraya gider sonra da patlar. Dünya birincisi oluruz vesselam.

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