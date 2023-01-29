İlk kez görüntülendi: Çinli şirketin olan Xiaomi'nin ilk ve yeni otomobil tasarımı ortaya çıktı
Çinli şirketin ilk arabası olan Xiaomi MS11'in ilk render görüntüleri sızdı. İşte Porsche benzeri farlara sahip coupe şeklindeki otomobilin tasarımı. Bir Porsche gibi farlara sahip coupe şeklindeki sedan. ilk kez renderlarda gösterildi
Çinli şirket Xiaomi'nin ilk otomobiliyle ilgili söylentiler uzun süredir ortalıkta dolaşıyor ve her seferinde sızıntılar daha da büyüyor. Geçtiğimiz günlerde aracı sadece kamuflajlı bir şekilde görebilmiştik. Ancak şimdi otomobili farklı yönlerden görmemizi sağlayan render görüntüleri de ortaya çıktı.
Porsche-Jaguar karışımı tasarım
Yayınlanan görüntüler aracın test versiyonunu göstermekete. Dış görünüş Porsche Panamera ve Jaguar XF'in bir karışımı gibi görünüyor. Üst kısımda sürücü yardımı için bir LiDAR sensörü bulunurken, arka tarafta boydan boya stop lambaları yer alıyor.
donanimhaber'in aktardığı son raporlara göre, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11 adı altında üretilecek ve başlangıçta yalnızca Çin pazarında yaklaşık 35.000 dolar fiyatla satışa sunulacak. 2023 yılının sonunda piyasaya sürülebileceği söylenen otomobilin teknik özellikleri ise henüz açıklanmış değil.
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