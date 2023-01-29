  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv İlk kez görüntülendi: Çinli şirketin olan Xiaomi'nin ilk ve yeni otomobil tasarımı ortaya çıktı
Otomotiv

İlk kez görüntülendi: Çinli şirketin olan Xiaomi'nin ilk ve yeni otomobil tasarımı ortaya çıktı

Çinli şirketin ilk arabası olan Xiaomi MS11'in ilk render görüntüleri sızdı. İşte Porsche benzeri farlara sahip coupe şeklindeki otomobilin tasarımı. Bir Porsche gibi farlara sahip coupe şeklindeki sedan. ilk kez renderlarda gösterildi

Yeniakit Publisher
2023-01-29 13:39:00 - 2023-01-29 13:54:56
İlk kez görüntülendi: Çinli şirketin olan Xiaomi'nin ilk ve yeni otomobil tasarımı ortaya çıktı

Çinli şirket Xiaomi'nin ilk otomobiliyle ilgili söylentiler uzun süredir ortalıkta dolaşıyor ve her seferinde sızıntılar daha da büyüyor. Geçtiğimiz günlerde aracı sadece kamuflajlı bir şekilde görebilmiştik. Ancak şimdi otomobili farklı yönlerden görmemizi sağlayan render görüntüleri de ortaya çıktı.

Porsche-Jaguar karışımı tasarım

Yayınlanan görüntüler aracın test versiyonunu göstermekete. Dış görünüş Porsche Panamera ve Jaguar XF'in bir karışımı gibi görünüyor. Üst kısımda sürücü yardımı için bir LiDAR sensörü bulunurken, arka tarafta boydan boya stop lambaları yer alıyor.

Xiaomi'nin ilk otomobilinin tasarımı ortaya çıktı

donanimhaber'in aktardığı son raporlara göre, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11 adı altında üretilecek ve başlangıçta yalnızca Çin pazarında yaklaşık 35.000 dolar fiyatla satışa sunulacak. 2023 yılının sonunda piyasaya sürülebileceği söylenen otomobilin teknik özellikleri ise henüz açıklanmış değil.

Otomotiv devi duyurdu! Milyonlarca araç: Ülkemizde üretimini durduruyor! Tam gerekçe bakın ne çıktı?
Otomotiv devi duyurdu! Milyonlarca araç: Ülkemizde üretimini durduruyor! Tam gerekçe bakın ne çıktı?

Otomotiv

Otomotiv devi duyurdu! Milyonlarca araç: Ülkemizde üretimini durduruyor! Tam gerekçe bakın ne çıktı?

F-16 sevkiyatı: Lockheed Martin açıklandı: Yeni F-16'lar geliyor, yeni versiyonu ilk kez uçtu
F-16 sevkiyatı: Lockheed Martin açıklandı: Yeni F-16'lar geliyor, yeni versiyonu ilk kez uçtu

Gündem

F-16 sevkiyatı: Lockheed Martin açıklandı: Yeni F-16'lar geliyor, yeni versiyonu ilk kez uçtu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23