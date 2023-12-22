İlk kez ev sahibi olacaklar: TOKİ'den Ankara, İstanbul dahil 16 ilde 4250 lira taksitle ev satılacak! Bakın hangi iller!

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 ilde uygun ödeme koşullarıyla konutlar satışa sunulacak. Bu projede yer alan konutlar için aylık taksitler 4 bin 250 TL'den başlayacak.

Konut Taksitleri ve Ödeme Koşulları

Projede, yüzde 25 peşinat ödenmesi gerekecek ve kalan miktar, ayda 4 bin 250 TL taksitle ödenebilecek. Bu ödemeler, 120 veya 180 ay vade seçenekleriyle gerçekleştirilebilecek.

Kimler Başvurabilir? Gelir Şartları ve Başvuru Koşulları

Bu konutlara başvuruda bulunacak vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşını geçmiş olmaları gerekiyor. Aylık geliri 34 bin TL'den düşük olan kişilerin başvurabileceği bu projede, 2024 yılı için gelir şartının 51 bin TL olması bekleniyor. Ayrıca, konutlarda ikamet şartı bulunmakta ve konut satışları kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci ve Teminatlar

Konutlara başvuru için e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapılacak ve belirlenen teminat miktarları ödenecek. 1+1 evler için 1000 TL, 2+1 evler için 1000 TL ve 3+1 evler için 2 bin TL teminat bedeli belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOKİ tarafından açıklanan iller ve konut sayıları şu şekilde:

Ankara 1012

İstanbul 869

Adana 580

Denizli 836

Çankırı 475

Erzincan 412

Aydın 268

Sivas 226

Edirne 156

Nevşehir 130

Isparta 124

Van 111

Çankırı 110

Aksaray 94

Bayburt 79

Samsun 74

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Henüz başlamamış olan bu konut başvurularının 2024 yılında başlaması planlanıyor.