  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İlk kez ev sahibi olacaklar: TOKİ'den Ankara, İstanbul dahil 16 ilde 4250 lira taksitle ev satılacak! Bakın hangi iller!
Ekonomi

İlk kez ev sahibi olacaklar: TOKİ'den Ankara, İstanbul dahil 16 ilde 4250 lira taksitle ev satılacak! Bakın hangi iller!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 22:39:00 - 2023-12-22 22:44:27
İlk kez ev sahibi olacaklar: TOKİ'den Ankara, İstanbul dahil 16 ilde 4250 lira taksitle ev satılacak! Bakın hangi iller!

İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) sevindiren haber geldi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! TOKİ, 16 farklı şehirde 4250 TL taksitle ev satışı yapacak.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 ilde uygun ödeme koşullarıyla konutlar satışa sunulacak. Bu projede yer alan konutlar için aylık taksitler 4 bin 250 TL'den başlayacak.

Konut Taksitleri ve Ödeme Koşulları

Projede, yüzde 25 peşinat ödenmesi gerekecek ve kalan miktar, ayda 4 bin 250 TL taksitle ödenebilecek. Bu ödemeler, 120 veya 180 ay vade seçenekleriyle gerçekleştirilebilecek.

Kimler Başvurabilir? Gelir Şartları ve Başvuru Koşulları

Bu konutlara başvuruda bulunacak vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşını geçmiş olmaları gerekiyor. Aylık geliri 34 bin TL'den düşük olan kişilerin başvurabileceği bu projede, 2024 yılı için gelir şartının 51 bin TL olması bekleniyor. Ayrıca, konutlarda ikamet şartı bulunmakta ve konut satışları kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci ve Teminatlar

Konutlara başvuru için e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapılacak ve belirlenen teminat miktarları ödenecek. 1+1 evler için 1000 TL, 2+1 evler için 1000 TL ve 3+1 evler için 2 bin TL teminat bedeli belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOKİ tarafından açıklanan iller ve konut sayıları şu şekilde:

Ankara 1012
İstanbul 869
Adana 580
Denizli 836
Çankırı 475
Erzincan 412
Aydın 268
Sivas 226
Edirne 156
Nevşehir 130
Isparta 124
Van 111
Çankırı 110
Aksaray 94
Bayburt 79
Samsun 74
Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Henüz başlamamış olan bu konut başvurularının 2024 yılında başlaması planlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı!

Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı!

Başkan Erdoğan, 'Filistin davası' ABD basınına bomba gibi düştü!
Başkan Erdoğan, 'Filistin davası' ABD basınına bomba gibi düştü!

Gündem

Başkan Erdoğan, 'Filistin davası' ABD basınına bomba gibi düştü!

BMGK'dan şok Gazze kararı! Talep oldu: 'Acil adım atılması' kararı kabul edildi! Görüşmeler başlayacak
BMGK'dan şok Gazze kararı! Talep oldu: 'Acil adım atılması' kararı kabul edildi! Görüşmeler başlayacak

Gündem

BMGK'dan şok Gazze kararı! Talep oldu: 'Acil adım atılması' kararı kabul edildi! Görüşmeler başlayacak

Türkiye’nin ilk özel, Türk süper bilgisayarı geliyor!
Türkiye’nin ilk özel, Türk süper bilgisayarı geliyor!

Teknoloji

Türkiye’nin ilk özel, Türk süper bilgisayarı geliyor!

Petrol devi Suudi Arabistan'dan Kazakistan'da yeşil enerji sistemi için anlaşma!
Petrol devi Suudi Arabistan'dan Kazakistan'da yeşil enerji sistemi için anlaşma!

Dünya

Petrol devi Suudi Arabistan'dan Kazakistan'da yeşil enerji sistemi için anlaşma!

O ülke Hint üretimi ile karıştı: 141 çocuk öldü! Hindistan bazı öksürük şuruplarını yasakladı
O ülke Hint üretimi ile karıştı: 141 çocuk öldü! Hindistan bazı öksürük şuruplarını yasakladı

Dünya

O ülke Hint üretimi ile karıştı: 141 çocuk öldü! Hindistan bazı öksürük şuruplarını yasakladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23