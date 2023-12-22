İlk kez ev sahibi olacaklar: TOKİ'den Ankara, İstanbul dahil 16 ilde 4250 lira taksitle ev satılacak! Bakın hangi iller!
İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) sevindiren haber geldi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! TOKİ, 16 farklı şehirde 4250 TL taksitle ev satışı yapacak.
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 ilde uygun ödeme koşullarıyla konutlar satışa sunulacak. Bu projede yer alan konutlar için aylık taksitler 4 bin 250 TL'den başlayacak.
Konut Taksitleri ve Ödeme Koşulları
Projede, yüzde 25 peşinat ödenmesi gerekecek ve kalan miktar, ayda 4 bin 250 TL taksitle ödenebilecek. Bu ödemeler, 120 veya 180 ay vade seçenekleriyle gerçekleştirilebilecek.
Kimler Başvurabilir? Gelir Şartları ve Başvuru Koşulları
Bu konutlara başvuruda bulunacak vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşını geçmiş olmaları gerekiyor. Aylık geliri 34 bin TL'den düşük olan kişilerin başvurabileceği bu projede, 2024 yılı için gelir şartının 51 bin TL olması bekleniyor. Ayrıca, konutlarda ikamet şartı bulunmakta ve konut satışları kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Başvuru Süreci ve Teminatlar
Konutlara başvuru için e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapılacak ve belirlenen teminat miktarları ödenecek. 1+1 evler için 1000 TL, 2+1 evler için 1000 TL ve 3+1 evler için 2 bin TL teminat bedeli belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
TOKİ tarafından açıklanan iller ve konut sayıları şu şekilde:
Ankara 1012
İstanbul 869
Adana 580
Denizli 836
Çankırı 475
Erzincan 412
Aydın 268
Sivas 226
Edirne 156
Nevşehir 130
Isparta 124
Van 111
Çankırı 110
Aksaray 94
Bayburt 79
Samsun 74
Başvurular Ne Zaman Başlayacak?
Henüz başlamamış olan bu konut başvurularının 2024 yılında başlaması planlanıyor.
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