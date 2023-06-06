İlk kez duyacaksınız! Fenerbahçeli futbolcudan şok eden Jesus yorumu
Geçmiş dönemde Fenerbahçe forması giyen Tümer Metin, sarı lacivertli takımda oynayan bir futbolcu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Görüşmedeki Jorge Jesus itirafı gündeme oturdu.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Tümer Metin, hafta arası sarı-lacivertli formayı giyen bir oyuncuyla yaşadığı diyaloğu anlattı. Tümer "Ne oldu Jorge Jesus'a diye sordum. 'Abi Jesus'a sezonun devre arasında bir şey oldu. Biz de anlamadık' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun adını vermeyecek
Tümer Metin bu konuşmayı yaptığı oyuncunun ismini vermeyeceğini söyledi. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus'tan da konu hakkında bir açıklama gelmedi.