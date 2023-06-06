  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Motorine kallavi zam geliyor! Bu defaki çok fena! Tarih verildi

CHP’den çok büyük skandal! Can kurtarmaya değil yıkıma göndermişler!

Kılıçdaroğlu, Demirtaş.. Politikanın kirli yüzü!.

'Hükümetten bilgi aldım' diyen Fatih Portakal yeni asgari ücreti duyurdu! Bomba rakam

İyi Parti’de bir deprem daha! Aytun Çıray istifa etti

Mısır, Türkiye, Özbekistan, Pakistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya... İplik sektörü devleri buluştu! Dünya basını ordaydı

Kardeş ülkeden Türk turizmine inanılmaz büyük dev katkı! Diğer ülkelerin yerine Türkiye'yi seçti! Duyurdu!

O ülkeyi Hakan Fidan korkusu sardı! Apar topar bunu yaptılar

Akaryakıta öyle bir zam geliyor ki duyan istasyonlara koşacak! Depoları doldurun, bu seferki çok fena...

Halk tahliyesi imkansız! Savaş alanından feci haber geldi: Binlerce kişi boğulabilir
Spor İlk kez duyacaksınız! Fenerbahçeli futbolcudan şok eden Jesus yorumu
Spor

İlk kez duyacaksınız! Fenerbahçeli futbolcudan şok eden Jesus yorumu

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:00:00 -
İlk kez duyacaksınız! Fenerbahçeli futbolcudan şok eden Jesus yorumu

Geçmiş dönemde Fenerbahçe forması giyen Tümer Metin, sarı lacivertli takımda oynayan bir futbolcu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Görüşmedeki Jorge Jesus itirafı gündeme oturdu.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Tümer Metin, hafta arası sarı-lacivertli formayı giyen bir oyuncuyla yaşadığı diyaloğu anlattı. Tümer "Ne oldu Jorge Jesus'a diye sordum. 'Abi Jesus'a sezonun devre arasında bir şey oldu. Biz de anlamadık' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun adını vermeyecek

Tümer Metin bu konuşmayı yaptığı oyuncunun ismini vermeyeceğini söyledi. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus'tan da konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23