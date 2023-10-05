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Ekonomi İlk kez böylesi oluyor... ABD ekonomisine çok sert darbe!
Ekonomi

İlk kez böylesi oluyor... ABD ekonomisine çok sert darbe!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 14:11:00 -
İlk kez böylesi oluyor... ABD ekonomisine çok sert darbe!

ABD ağır borç yüküyle ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor. Ülkenin toplam kamu borcu son iki yılda 5 trilyon dolar artarak 33 trilyonu ilk kez aştı. Buna paralel ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş düşünülünce resesyon ihtimalleri güç kazanmaya başladı.

ABD ağır borç yüküyle ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor. Ülkenin toplam kamu borcu son iki yılda 5 trilyon dolar artarak 33 trilyonu ilk kez aştı. Buna paralel ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş düşünülünce resesyon ihtimalleri güç kazanmaya başladı.

Pandemi sonrası dünya ekonomisindeki çalkantılar devam ediyor. Salgında bozulan tedarik zinciri ile beraber zarar gören ekonomik sistem, finansal piyasalardaki dalgalanmalarla birleşti. Küresel ekonomileri derinden sarsan gelişmelerin yaşandığı bir döneme girildi.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de borç krizi yaşıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin borcu 33,04 trilyon dolara ulaştı. Ülkenin 2021 yılı sonunda 29 trilyon dolar borcu bulunuyordu. ABD’nin kamu borcunda 2021 yılından bu yanan yaklaşık 5 trilyon dolar artış yaşadı. Borç yükünün artmasının yanında tahvil faizlerindeki yükseliş gelecek dönem için endişe oluşturdu.

Tahvil faizleri yükselişe geçince endişeler arttı

ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüş trendini kırarak yüzde 5’e yaklaştı. Tahvil faizlerinin artması yüksek borçluluğa sahip ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor. Zaten yüksek olan borçlara bir de yüksek borçlanma maliyetleri eklenince, kısa vadede ABD ekonomisinin resesyona gireceği tahmin ediliyor.
Ekonomistlerin ve şirket CEO’larının büyük çoğunluğu ABD’nin resesyona gireceğini bekliyor. FED ise bu ihtimalin gerçekleşmeyeceği yönünde açıklamalar yapıyor.
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